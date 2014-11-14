Мер Донецька просить Яценюка переглянути рішення щодо Донбасу

Переглянути постанову Кабінету міністрів № 595, яка передбачає переміщення із зони АТО всіх бюджетних організацій та підприємств життєзабезпечення, просить прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Відповідна копія листа є у розпорядженні «ОстроВа».

«Виконання цієї постанови призведе до зупинки хлібозаводів, молокозаводів та інших харчових і торгових підприємств в зоні АТО. Переміщені фахівці і працівники із зони АТО, яких тільки в місті Донецьку близько 200 тисяч осіб втратять робочі місця, заробітну плату і засоби для фізичного існування», - нагадує мер про наслідки реалізації постанови.

Лук'янченко також зазначає, що за 20 діб 230 тисяч пенсіонерів не зможуть відкрити рахунки на територіях, які знаходяться під контролем України. «Це призведе до затримки по виплаті пенсій і неможливості погасити заборгованість за липень-жовтень, яка становить 1 млрд 274 млн гривень. На даний час близько ста тисяч пенсіонерів, одиноких осіб знаходяться на межі виживання», - заявив міський голова.

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Велика кількість людей від 55 до 65 років залишаються зовсім без ресурсів для існування.

Мер Донецька підкреслює, що переміщення із зони АТО підприємств та працівників ЖКГ, пожежників, рятувальників, спеціалістів з експлуатації водоводів, тепло - та електромереж в зимовий період призведедо аварій і колапсу в життєзабезпеченні населених пунктів у зоні АТО.

У зв'язку з вищесказаним він просить прем'єр-міністра Арсенія Яценюка переглянути основні положення згаданої постанови і максимально адаптувати її до ситуації, в якій опинилися близько 4 мільйонів жителів Донецької і Луганської областей, які проживають в зоні АТО і зараз знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, мер Донецька Лук'янченко в липні залишив Донецьк і заявив, що до "зміни ситуації" має намір відстоювати інтереси міста в Києві. Він заявив, що не прийняв ультиматум, висунутий бойовиками "Донецької народної республіки".

"На жаль, моя позиція не дозволяє мені залишатися в Донецьку, так як мені прямо заявили, що в цьому випадку можливе моє фізичне усунення", - сказав Лук'янченко.