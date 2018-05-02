Побиття нардепа Найєма: журналістка повідомила ще про одну бійку - "повалили на землю" (відео)

За інформацією журналістки, після конфлікту біля Бессарабки за участю Найєма стався ще один конфлікт.

Після конфлікту біля Бессарабського ринку в центрі Києва між нардепом Мустафою Найємом і Магомедом-Аміном Саітовим стався ще один конфлікт.

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Про це повідомила в середу в своєму Twitter журналістка Оксана Коваленко. "Трохи деталей про побиття Мустафи. Після першого епізоду на бульварі Шевченка, Магомед-Амін Саітов тікав через "Метроград". Мустафа побіг за ним. В районі Скоропадського сталася ще одна бійка. Там Мустафу повалили на землю і били. Вже тоді вони знали, що Мустафа - депутат", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомлялося, одним з учасників конфлікту, який завдав тілесних ушкоджень нардепу Мустафі Найєму та зник з місця події, може бути Магомед-Амін Саітов.

Нагадаємо, двоє з трьох затриманих у зв'язку з побиттям Найєма - громадяни РФ, один має громадянство України. Це кавказці 1996 та 1999 р. н. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Ще один чоловік, який бив нардепа, через дві години після інциденту вилетів до Баку.

Нагадаємо, брат нардепа Масі Найєм заявив, що четвертим учасником конфлікту, якому вдалося втекти від поліції, ймовірно є Саітов на прізвисько Мага.