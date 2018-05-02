Побиття нардепа Найєма у центрі Києва: що відомо про нападника, який утік (фото, відео)

Внаслідок бійки Мустафа Найєм зазнав тілесних ушкоджень, у нього діагностували перелом щелепи.

Одним з учасників конфлікту, який завдав тілесних ушкоджень нардепу Мустафі Найєму та зник з місця події, може бути Магомед-Амін Саітов.

За даними джерел "УП", саме Саітов був присутній на місці інциденту у центрі Києва 30 квітня.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс". Двоє інших - його брат Муса Саітов і Магомед Дончаєв, який також є помічником глави ВГО "Діаспора чеченського народу" і директором BoomBox Promotions.

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Компанія зареєстрована у Києві на вул.Дегтярівській, 27-Т, як і кілька інших, також пов'язаних з Саітовими. За цією адресою розташований бізнес-центр Mikom Palace, у ньому ж розміщується Всеукраїнська громадська організація "Діаспора чеченського народу" під керівництвом Даніла Гончарова.

BoomBox Promotions представляє інтереси декількох боксерів, серед яких Хусейн Байсангуров - володар поясів Міжнародного чемпіона за версією IBF і Континентального чемпіона WBA. Дядько Хусейна - керівник "Діаспори" Даніл Гончаров. Найближчі спортивні заходи за участю бійців "Бум-бокс Промоушнс" відбудуться 2 - 4 травня в Баку.

Також Магомед-Амін Саітов є засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз", підписантом організації також є згаданий Даніл Гончаров.

Його брат Муса Саітов є бенефіціаром низки компаній і власником заміського комплексу "Лєпота" на Київщині.

Як повідомляв УНІАН, двоє з трьох затриманих у зв'язку з побиттям Найєма - громадяни РФ, один має громадянство України. Це кавказці 1996 та 1999 р. н. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Ще один чоловік, який бив нардепа, через дві години після інциденту вилетів у Баку.

Нагадаємо, брат нардепа Масі Найєм заявив, що четвертим учасником конфлікту, якому вдалося втекти від поліції, ймовірно є Саітов на прізвисько Мага.