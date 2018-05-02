Суд відклав розгляд апеляції на вирок "тітушці" Крисіну до 23 травня

Відповідне рішення колегія суддів ухвалила на прохання адвоката обвинуваченого Тетяни Гнатюк.

Апеляційний суд міста Києва відклав до 23 травня 15.30 розгляд скарги на рішення суду першої інстанції про призначення Юрію Крисіну міри покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення колегія суддів ухвалила на прохання адвоката обвинуваченого Тетяни Гнатюк.

За її словами, угоду з клієнтом про надання юридичної допомоги вона уклала 25 квітня і не встигла ознайомитися з усіма матеріалами справи. Вона попросила суд надати принаймні 10 днів для цього ознайомлення.

Водночас прокурори попросили призначити наступне засідання не раніше 15 травня, аби Дарницький районний суд столиці, який розглядає щодо Крисіна інше кримінальне провадження, надав дозвіл привезти Крисіна в Апеляційний суд.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 травня, у судовому засіданні Крисін відмовився від послуг державного адвоката, оскільки у нього укладені договори про захист, зокрема, з адвокатом Гнатюк.

***У ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.

Прокуратура оскаржила рішення Шевченківського райсуду і просить призначити Крисіну 6 років позбавлення волі.