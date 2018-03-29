Суд заарештував "тітушку" Крисіна на 60 днів

Дарницький райсуд розглядає справу за обвинуваченням Крисіна і Сергія Чемеса у протидії активістам Євромайдану в 2014 році.

Дарницький районний суд м. Києва арештував обвинувачуваного у переслідуванні активістів Майдану "тітушками" Юрія Крисіна на два місяці без права внесення застави. Цей вирок не стосується справи про вбивство журналіста Веремія.

В ході підготовчого засідання у справі, в рамках якого в якості обвинувачених проходять Сергій Чемес і Юрій Крисін, суддя постановила заарештувати останнього до 29 травня без права внесення застави.Наступне засідання призначене на 4 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Дарницького райсуду Києва Донський мав намір подати клопотання про тримання Крисіна під вартою.

Дарницький райсуд розглядає справу за обвинуваченням Крисіна та Сергія Чемеса у протидії активістам Євромайдану у 2014 році, викраденні та тортурах людей, серед потерпілих – вбитий журналіст Веремій.

Крисін та Чемес обвинувачуються за трьома епізодами кримінального провадження.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.

Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві.

Також за даним епізодом Крисіну та Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні.