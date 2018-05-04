Київські курсанти у рамках флешмобу створили живий герб України (фото, відео)

Понад 700 кадетів і панянок вишикувалися у тризуб.

Київські курсанти створили живий герб України.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Понад 700 кадетів і панянок вишикувалися у тризуб. Такий флешмоб провели з нагоди Дня пам'яті і примирення.

До параду майбутніх військових офіцерів долучилися і нинішні герої - учасники війни на Донбасі.