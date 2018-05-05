У Києві з відремонтованої станції швидкісного трамвая через два тижні після відкриття почала зникати плитка

У соцмережах поскаржилися, що станція "Вулиця Генерала Потапова" всього через два тижні вже не виглядає новою.

20 квітня на Борщагівській лінії швидкісного трамваю відкрили капітально відремонтовану зупинку "Вулиця Генерала Потапова". 4 травня в соцмережах опублікували фото дірок, що зяють у плитковому покритті.

"Цього виявилося достатньо, щоб показати всю якість трохи менш ніж дворічної реконструкції. Таких місць, де плитка "дзвенить" при постукуванні, дуже багато. Та й на фото видно, що площа приклеювання клею просто сумна, а то і зовсім відсутня", - написав користувач, який повідомив про зникнення плитки.

Іншому користувачеві вдалося сфотографувати, як невідома жінка у робочій жилетці забирає тактильну плитку зі станції. "Борщага ж. Все, що криво лежить - стане в нагоді у господарстві", - пожартував один із коментаторів у групі "Транспорт Києва".

Як повідомляв УНІАН, у Києві розпочалася масштабна реконструкція Шулявського мосту.