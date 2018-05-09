Без параду, військової техніки та георгіївських стрічок: в Україні вже третій рік поспіль відзначають 9 травня по-новому (відео)

Свято перемоги над нацизмом в Україні принесло нові правила.

8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, а 9 травня – 73-ю річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ці 2 свята в Україні почали відзначати разом не так давно – з 2016 року. Вони прийшли на зміну радянському «Дню перемоги».

Раніше в Україні на 9 травня влаштовували помпезний парад, який обов’язково супроводжувався показом військової техніки. Однак з початком російської агресії ця традиція почала відходити у минуле. Останніми роками 9 травня у Києві проводили марші військових оркестрів.

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Свято перемоги над нацизмом в Україні принесло нові правила. Під час святкувань заборонено використовувати радянську та нацистську символіку. Крім того, за українським законодавством, зник термін «Велика Вітчизняна війна».

8 та 9 травня українці покладають квіти до Пам’ятника Вічної Слави та згадують героїв, завдяки яким закінчилася Друга світова війна. Молодше покоління спілкується з ветеранами, яких залишилося зовсім мало.

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