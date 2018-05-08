Масове отруєння школярів у Черкасах: госпіталізованих стало більше

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що стан пацієнтів покращується.

Станом на 19.00 в Черкасах внаслідок отруєння невідомою речовиною вже госпіталізовано 56 осіб, у реанімації перебувають 12 хворих.

Про це в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала у Twitter.

«Госпіталізовано 56 осіб: 53 дітей, 3 дорослих. У відділенні інтенсивної терапії: 12 (11 дітей і 1 доросла). Стан пацієнтів покращується», - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня, під час лінійки у школі № 8 в Черкасах було зафіксовано випадок масового отруєння людей невідомою речовиною, внаслідок чого було госпіталізовано 53 дитини та двох дорослих.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Перебуваючи у Черкасах, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що, за попередньою версією, у школі сталося локальне розпилення невідомої речовини.

Також він повідомив, що ані в повітрі, ані у воді шкідливих речовин не виявлено, і додав, що наразі компетентні служби працюють з метою з'ясування причин отруєння дітей, експертизи проводитимуться і в столичних лабораторіях.

Пізніше МОЗ повідомило, що в Черкасах до обласної лікарні з симптомами отруєння загалом звернулися 94 дитини, 53 з них та двох дорослих госпіталізовано.