НП у Черкасах в школі: озвучено усі ймовірні версії масового отруєння дітей

Офіційного підтвердження жодної з версій поки що немає.

Правоохоронці, ЗМІ та місцеві мешканці озвучили версії масового отруєння дітей у Черкасах.

За попередньою інформацією ДСНС, діти отруїлися невідомою речовиною. Премєр-міністр України Володимир Гройсман озвучив першу версію правоохоронців щодо події. За його словами, під час лінійки могло статися локальне розпилення невстановленої наразі речовини, передає ТСН.

Разом з тим, ЗМІ та мешканці міста висувають свої версії.

Житель Черкас Павло розповів, що зранку поблизу школи сморід був, як з каналізації. Він вирішив, що тягне з Червоної Слободи, де начебто нещодавно була аварія. "Це одвічна "Азотівська" проблема", - додав Павло у коментарі ТСН. Село Червона Слобода - це фактично передмістя Черкас, де розташований завод з виробництва добрив "Азот".

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В "Азоті" вже відхрестились від причетності до масового отруєння у заяві на своєму сайті. Кажуть, жодних порушень ведення технологічного процесу на підприємстві не було, а гранично допустимі концентрації викидів в атмосферу не перевищувались.

Своєю чергою, журналіст Вадим Комаров каже, що є кілька варіантів – викид з одного з промислових підприємств або розгерметизація автомобільної цистерни, що перевозила хімікати. На його думку, викид був ще вчора, але внаслідок зливи речовини могли осісти на землю.

Ще один місцевий журналіст Валерій Воротник розповів ТСН, що за парканом школи є військові склади. З них, на його думку, міг статися виток окислювача для обслуговування ПЗРК, бо симптоми схожі. "Можливо, колись загубили. Можливо, забули чи хотіли вкрасти балон…Негода могла пошкодити, або хтось пиляв", - сказав чоловік. Також він додав: "Але знаємо, що проробляють і розпилення невідомої речовини. Диверсія. А можливо, банальніше: щось десь змішалося, зруйнувалося і от маємо".

Нагадаємо, у вівторок, 8 травня, під час лінійки в черкаській школі №8 багатьом дітям стало зле. Госпіталізовані 53 дитини та двоє дорослих. Поліція вже відкрила кримінальне провадження через масове отруєння дітей у Черкасах.