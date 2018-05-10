США, Україна та Велика Британія очолили список недружніх країн для Росії - опитування

Згідно з опитуванням, Україну до списку дружніх країн відніс лише 1% респондентів.

Сполучені Штати Америки, Україна і Велика Британія очолили список недружніх країн для Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським Фондом «Громадська думка» (ФГД), що наявні у розпорядженні УНІАН.

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На запитання, з якими з країн у Росії зараз найгірші, недружні стосунки, респонденти дали такі відповіді: США (83%), Україна (53%), Велика Британія (48%), Франція (24%), Німеччина (23%), Канада (10%), Ізраїль (4%), Іран (4%), Туреччина (3%, причому 30 квітня 2015 року ця частка становила 63%), Японія (2%), Італія (2%).

По одному відсотку набрали Білорусь, Казахстан, Китай, Венесуела, Куба, менше відсотка - Бразилія, Індія. Не змогли відповісти 7%.

Опитані вказали, що на даний час найбільш довірчі відносини у Росії з Білоруссю (59%), Китаєм (58%), Казахстаном (40%), а також з Туреччиною (26%), Індією (21%), Кубою (14%), Іраном (12%), Японією (11%). Менше 10% опитаних також називали Німеччину, Бразилію, Венесуелу, Ізраїль. Україну до списку дружніх країн відніс 1% опитаних.

Опитування «ФГД» проводилося 28-29 квітня у 53 регіонах Росії серед 1,5 тисячі респондентів.

Як повідомляв УНІАН, ставлення громадян Польщі до українців суттєво погіршилось. Кількість громадян, що ставляться до східних сусідів з антипатією, суттєво перевищує кількість тих, хто виявляє до українців прихильність.