Ставлення поляків до українців сьогодні найгірше за останні 10 років - соцопитування

У порівнянні з минулим роком ставлення поляків погіршилося практично до всіх націй, які включили до опитування.

Ставлення громадян Польщі до українців суттєво погіршилось. Кількість громадян, що ставляться до східних сусідів з антипатією, суттєво перевищує кількість тих, хто виявляє до українців прихильність.

Читайте такожУ Перемишлі розбили вікно в будівлі Українського народного домуЯк повідомляє «Європейська правда», посилаючись на видання Gazeta Prawna, про це свідчать результати соцопитування, проведеного в Польщі Центром дослідження громадської думки (CBOS).

Так, лише кожний четвертий має позитивне ставлення до українців (24%), тоді як антипатію відчувають 40% опитаних.

Зазначається, що ставлення до українців, а також до німців серйозно погіршилось і сьогодні є найменш прихильним за останні десять років.

Автори дослідження стверджують, що у порівнянні з минулим роком ставлення поляків погіршилося практично до всіх націй, які включили до опитування.

Найбільше поляків симпатизують чехам, італійцям, американцям, британцям, словакам та угорцям. Найменше – росіянам, ромам та арабам.

Відповідно до аналізу дослідників, ставлення до інших народів пов'язане перш за все з рівнем освіти та розміром місця проживання. Респонденти, які були більш освіченими, висловлювали симпатію іншим народам. Випускники університетів теж відносно неохоче заявляли про антипатії. Крім того, жителі великих міст частіше виявляли симпатії до іноземців.

Нагадаємо,загострення в українсько-польських стосунках сталося на тлі прийняття в Польщі закону про Інститут національної пам’яті, який в ЗМІ назвали законом про заборону «бандеризму». Він передбачає кримінальну відповідальність за «заперечення злочинів українських націоналістів».

Раніше польські урядовці неодноразово дорікали українській стороні через її бачення історичних обставин першої половини ХХ століття, зокрема - вшанування очільника ОУН Степана Бандери як одного з борців за незалежність країни.