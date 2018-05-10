МЗС з'ясовує обставини загибелі українських моряків з судна Atlantic Harmony

Дипломати встановили контакт зі судновласником.

Міністерство закордонних справ України з'ясовує обставини загибелі українських моряків, членів екіпажу судна Atlantic Harmony

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Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, коментуючи повідомлення деяких засобів масової інформації.

"Посольство України з‘ясовує обставини справи щодо загибелі громадян України-членів екіпажу судна Atlantic Harmony", - повідомив Кирилич.

Також він уточнив, що встановлено контакт зі судновласником, а також що зазначене питання перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

Раніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що біля берегів Кабо Верде на судні Atlantic Harmony загинуло двоє українських моряків.