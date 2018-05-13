На Тернопільщині відбулось паломництво до села святого, який лікував українських повстанців (відео)

Під час літургії паломники молилися за мир в Україні, створення єдиної помісної церкви, а також просили здоров’я для українських захисників, своїх рідних та близьких.

На Тернопільщині відбулося паломництво до рідного села святого Амфілохія Почаївського, який лікував українських повстанців та зцілював поранених у боях.

Читайте такожНа Тернопільщині у Зарваниці привітали матерів та дружин героїв АТО (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, серед паломників з різних куточків України, які прибули в Малу Іловицю Шумського району вшанувати пам’ять святого, були й голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, представники влади, військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади, волонтери та пластуни.

Під час виступу Барна зауважив, що Преподобний Амфілохій вмів не лише зцілювати людей, а й об’єднувати їх.

"Святий Амфілохій Почаївський мріяв про те, що буде українська держава. Він переслідувався тодішнім радянським режимом, але це не зламало його, він продовжував проявляти себе, допомагати людям, зцілювати їх і творити чудеса. Спорудження храму у Малій Іловиці святий передбачив через десятиліття. Сподіваємося, що його опікунство над українською армією дасть можливість перемогти російського окупанта. Дуже важливо, що на божественній літургії присутня наша артилерійська бригада, адже Амфілохій Почаївський є покровителем українських військових", – сказів очільник області.

На важливості об’єднання української церкви та українського суспільства під час проповіді наголосив архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький УПЦ КП Нестор.

"Сьогодні все те, що ми маємо – це сьогоднішня наша молитва, сьогоднішня наша праця з розбудови нашої держави, її захисту від окупанта, зміцнення і об’єднання нашої церкви. Підвалини цього заклав своєю молитвою і працею, а головне – своєю вірою Преподобний отець Амфілохій. Хоча він і не дожив до цих днів, коли прийшла в Україну незалежна українська церква, коли держава стала вільною", – сказав владика.

Під час літургії паломники молилися за мир в Україні, створення єдиної помісної церкви, а також просили здоров’я для українських захисників, своїх рідних та близьких. Молитовно згадували воїнів, які захищаючи незалежність та суверенітет рідної держави, віддали власне життя.

Після завершення богослужіння Барна привітав матерів загиблих Героїв з Днем матері та подякував за неоціненний внесок у вихованні гідних захисників.