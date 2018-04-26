Україна може отримати помісну церкву, але не так швидко - Atlantic Council

Два роки тому щоб уникнути ухвалення рішення про автокефалію, вселенський патріарх Варфоломій передав це питання дослідній групі. Цього разу поки важко сказати, що вселенський патріарх прийняв якесь рішення.

Слова українського президента Петра Порошенка про визнання української помісної церкви після Дня хрещення Київської Русі, який відзначається 28 липня, можуть виявитися поспішною обіцянкою.

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Він зробив цей прогноз після того, як український парламент підтримав звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати автокефальний статус об'єднанню УПЦ Київського патріархату і УАПЦ. Про це пише науковий співробітник-нерезидент Atlantic Council Джеймс Койл, додаючи, що Порошенко однак не розкрив подробиці діалогу з вселенським патріархом, передає DT.UA.

Койл зазначає, що під час офіційного візиту в Стамбул 17 квітня Порошенко зустрівся з патріархом Варфоломієм. Вони кілька годин розмовляли за зачиненими дверима, а потім український президент оголосив, що "Україна близька до власної об'єднаної православної церкви, як ніколи раніше".

Українські націоналісти намагалися встановити автокефальну церкву з 1992 року, коли патріарх Філарет вийшов з Московського патріархату і заснував свою конгрегацію - УПЦ Київського патріархату. Москва засудила його, відлучила і наклала на нього анафему. Але для націоналістів це питання політичне, а не теологічне.

"Єдність - це наша головна зброя в боротьбі проти російської агресії. Питання виходить за межі церковного. Мова йде про те, щоб отримати нарешті незалежність від Москви", - сказав Порошенко в парламенті.

Він вказав на те, що Кремль користується Московським патріархатом "як ключовим інструментом впливу в Україні". Його думку поділяє архієпископ Євстратій Зоря, який зазначив, що відмінності зовсім не у вірі. "Москва користується впливом в Україні через церкву як інструментом гібридної війни проти України", - зазначив священик.

Автор зазначає, що в Україні УПЦ КП має значно більше прихожан, ніж УПЦ МП. Тому в цьому вимірі українська церква має перевагу. Однак, як і слід було очікувати, Московська церква чинить жорсткий опір визнанню незалежності від неї Києва. У конфесії оголосили, що Москва анексувала київську метрополію у 1686 році. А значить українські священнослужителі підпорядковуються Москві, а не Константинополю. І вселенський патріарх Варфоломій не має повноважень надавати Україні незалежний статус. Архієпископ Євстратій Зоря відкидає ці твердження. Він вказує на те, що анексія 1686 року відбулася із застосуванням сили. А це вже порушує канонічні закони. Він також нагадав, що вселенський патріарх передав томос про автокефалію православним церквам в Естонії в 1996 році, в Болгарії в 1998 році, Чехії та Словаччині у 2014 році. Тому Константинополь, очевидно, може самостійно ухвалювати такі рішення.

"Те, що відбувається серед різних православних громад, заслуговує уваги, оскільки ці події впливають на питання українського суверенітету, впливу Москви і церковної легітимності конгрегацій. Втім, дедлайн Порошенка, який він призначив на 28 липня, може бути поспішним", - пише автор.

Щоб уникнути прийняття рішення про автокефалію, вселенський патріарх Варфоломій два роки тому передав це питання дослідній групі. Не знаючи всіх деталей про його домовленості з українським президентом важко сказати, що цього разу вселенський патріарх ухвалив якесь рішення.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Святий і Священний Синод Вселенського патріархату прийняв звернення президента Петра Порошенка та предстоятелів українських православних церков про надання автокефалії і прийняв "відповідні рішення".

19 квітня, Верховна Рада схвалила звернення до патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Відмовилися підтримати звернення тільки колишні регіонали з фракції "Оппоблок" і групи "Відродження".