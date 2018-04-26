Україна може отримати помісну церкву, але не так швидко - Atlantic Council
Слова українського президента Петра Порошенка про визнання української помісної церкви після Дня хрещення Київської Русі, який відзначається 28 липня, можуть виявитися поспішною обіцянкою.
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Він зробив цей прогноз після того, як український парламент підтримав звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати автокефальний статус об'єднанню УПЦ Київського патріархату і УАПЦ. Про це пише науковий співробітник-нерезидент Atlantic Council Джеймс Койл, додаючи, що Порошенко однак не розкрив подробиці діалогу з вселенським патріархом, передає DT.UA.
Койл зазначає, що під час офіційного візиту в Стамбул 17 квітня Порошенко зустрівся з патріархом Варфоломієм. Вони кілька годин розмовляли за зачиненими дверима, а потім український президент оголосив, що "Україна близька до власної об'єднаної православної церкви, як ніколи раніше".
Українські націоналісти намагалися встановити автокефальну церкву з 1992 року, коли патріарх Філарет вийшов з Московського патріархату і заснував свою конгрегацію - УПЦ Київського патріархату. Москва засудила його, відлучила і наклала на нього анафему. Але для націоналістів це питання політичне, а не теологічне.
"Єдність - це наша головна зброя в боротьбі проти російської агресії. Питання виходить за межі церковного. Мова йде про те, щоб отримати нарешті незалежність від Москви", - сказав Порошенко в парламенті.
Він вказав на те, що Кремль користується Московським патріархатом "як ключовим інструментом впливу в Україні". Його думку поділяє архієпископ Євстратій Зоря, який зазначив, що відмінності зовсім не у вірі. "Москва користується впливом в Україні через церкву як інструментом гібридної війни проти України", - зазначив священик.
Автор зазначає, що в Україні УПЦ КП має значно більше прихожан, ніж УПЦ МП. Тому в цьому вимірі українська церква має перевагу. Однак, як і слід було очікувати, Московська церква чинить жорсткий опір визнанню незалежності від неї Києва. У конфесії оголосили, що Москва анексувала київську метрополію у 1686 році. А значить українські священнослужителі підпорядковуються Москві, а не Константинополю. І вселенський патріарх Варфоломій не має повноважень надавати Україні незалежний статус. Архієпископ Євстратій Зоря відкидає ці твердження. Він вказує на те, що анексія 1686 року відбулася із застосуванням сили. А це вже порушує канонічні закони. Він також нагадав, що вселенський патріарх передав томос про автокефалію православним церквам в Естонії в 1996 році, в Болгарії в 1998 році, Чехії та Словаччині у 2014 році. Тому Константинополь, очевидно, може самостійно ухвалювати такі рішення.
"Те, що відбувається серед різних православних громад, заслуговує уваги, оскільки ці події впливають на питання українського суверенітету, впливу Москви і церковної легітимності конгрегацій. Втім, дедлайн Порошенка, який він призначив на 28 липня, може бути поспішним", - пише автор.
Щоб уникнути прийняття рішення про автокефалію, вселенський патріарх Варфоломій два роки тому передав це питання дослідній групі. Не знаючи всіх деталей про його домовленості з українським президентом важко сказати, що цього разу вселенський патріарх ухвалив якесь рішення.
Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Святий і Священний Синод Вселенського патріархату прийняв звернення президента Петра Порошенка та предстоятелів українських православних церков про надання автокефалії і прийняв "відповідні рішення".
19 квітня, Верховна Рада схвалила звернення до патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Відмовилися підтримати звернення тільки колишні регіонали з фракції "Оппоблок" і групи "Відродження".