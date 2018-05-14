У Києві до кінця травня обмежили рух на Хрещатику

Автомобільний рух Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності буде перекрито до 30 травня.

У зв'язку з облаштуванням фан-зони до фіналу Ліги Чемпіонів у центрі Києва обмежили рух. Перекрито частину вулиці Хрещатик, по периметру ділянки встановлено металеву огорожу.

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Як уточнили в МВС України, автомобільний рух Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності буде перекрито до 30 травня. На перехресті Хрещатика та вулиці Богдана Хмельницького дозволений розворот.

Як повідомлялося раніше, в Києві в рамках проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів заборонять, або обмежать рух транспорту на окремих ділянках доріг навколо НСК "Олімпійський".

Зокрема, як зазначалося у розпорядженні КМДА, буде діяти тимчасова заборона або обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» та інших локацій спортивних подій.

Проїзд по вулиці Хрещатик в Києві (від вулиці Архітектора Городецького до вулиці Богдана Хмельницького) буде перекрито з 12 по 31 травня. Переважно обмеження будуть вводитися в період 21-27 травня.

У той же час передбачено перекриття (обмеження) руху з 12 травня до кінця місяця на частині вулиць, прилеглих до Хрещатика - на вулиці Архітектора Городецького (від вулиці Заньковецької до вулиці Хрещатик) і вулиці Прорізній (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

Крім того, в ніч на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення існуючими маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження останніх поїздів).