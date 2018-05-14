Загиблий у ДТП в Білорусі школяр жив і навчався у Сумах (відео)

20:23, 14 травня 2018
Суспільство
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З'ясувалося, що у водія не було дозволу на перевезення дітей \ фото УНІАН

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Розповідають, хлопчик гарно вчився, був активним, але мама його ніколи не відпускала навіть на екскурсії з класом, йдеться в сюжеті ТСН. Але на поїздку підлітка до Польщі погодилася. 

Самі вчителі кажуть, що про цей табір нічого не знали, а сам хлопчик туди ніколи не їздив. 

Мати хлопчика їздила у Білорусь на опізнання. Зараз вирішується питання про повернення тіла дитини на Батьківщину.

Також з'ясувалося, що у водія не було дозволу на перевезення дітей.

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Теги: #ДТП#школярі