Загиблий у ДТП в Білорусі школяр жив і навчався у Сумах (відео)
20:23, 14 травня 2018Суспільство
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Група дітей, яка потрапила в аварію в Білорусі, сформована з різних шкіл області. Загиблий хлопчик був з Сум.
З'ясувалося, що у водія не було дозволу на перевезення дітей \ фото УНІАН
Про смерть 12-річного хлопчика вчителів повідомила матір хлопчика. У школі готуються виставити у холі фото загиблого з чорною стрічкою.
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Розповідають, хлопчик гарно вчився, був активним, але мама його ніколи не відпускала навіть на екскурсії з класом, йдеться в сюжеті ТСН. Але на поїздку підлітка до Польщі погодилася.
Самі вчителі кажуть, що про цей табір нічого не знали, а сам хлопчик туди ніколи не їздив.
Мати хлопчика їздила у Білорусь на опізнання. Зараз вирішується питання про повернення тіла дитини на Батьківщину.
Також з'ясувалося, що у водія не було дозволу на перевезення дітей.
Загиблий у ДТП в Білорусі школяр жив і навчався у місті Суми
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