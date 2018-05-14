Загиблий у ДТП в Білорусі школяр жив і навчався у Сумах (відео)

Група дітей, яка потрапила в аварію в Білорусі, сформована з різних шкіл області. Загиблий хлопчик був з Сум.

Про смерть 12-річного хлопчика вчителів повідомила матір хлопчика. У школі готуються виставити у холі фото загиблого з чорною стрічкою.

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Розповідають, хлопчик гарно вчився, був активним, але мама його ніколи не відпускала навіть на екскурсії з класом, йдеться в сюжеті ТСН. Але на поїздку підлітка до Польщі погодилася.

Самі вчителі кажуть, що про цей табір нічого не знали, а сам хлопчик туди ніколи не їздив.

Мати хлопчика їздила у Білорусь на опізнання. Зараз вирішується питання про повернення тіла дитини на Батьківщину.

Також з'ясувалося, що у водія не було дозволу на перевезення дітей.