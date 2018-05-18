Нацрада перенесла розгляд скандального концерту на "Інтері" 9 травня (відео)

До розгляду питання щодо скандального концерту "Інтера" 9 травня Нацрада взагалі не дійшла.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не квапиться з вироком для телеканалу "Інтер" за показ скандального концерту 9 травня. Тоді антиукраїнські висловлювання ведучих заходу викликали шквал протестів.

Попри хвилю обурення, Нацрада розпочала засідання не з цього питання, а взялася карати канали за радянські фільми на кшталт "Любов та голуби" або ж "Службовий роман", йдеться в сюжеті ТСН.

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У переліку "Інтер" та "ВІА медіа" було до десятка заборонених фільмів в ефірі, тільки одна стрічка в ефірі 1+1 ("Службовий роман"), але попри кількісну різницю, деякі члени Нацради запропонували розглядати питання пакетом – мовляв порушення однакові, кара має бути одною на всіх. Із чим погодилися не всі. "Якщо ви кажете, що в законі прописано, що це одна історія, то той же самий "Службовий роман" показали і "плюси", і СТБ. "Плюсам" призначена перевірка, СТБ – ні. Мені щось це не зрозуміло", - заявив Олег Черниш.

"1+1" зміг добитися переносу питання для окремого розгляду, тим паче, що йдеться про випадковість, адже інформація про заборону "Службового роману" для показу надійшла на телеканал у пізній не робочий час і фактично перед виходом картини в ефір. Але четверо членів Нацради з п’яти після перерви неочікувано проголосували за перенесення питання "Інтера" також, причому відтермінувати розгляд запропонував не сам телеканал, а член Нацради Сергій Костинський.

Тож на наступному засіданні деякі члени Нацради знову спробують зрівняти дрібне непорозуміння одних і систематичні порушення інших. А до скандального концерту 9 травня Нацрада взагалі не дійшла – повернутися до цього питання обіцяють згодом.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.