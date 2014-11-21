У Харкові діють 10 розвідувально-диверсійних груп "ХНР"

Про це повідомляє "Сегодня".

За даними міліції, у місті діє 10 розвідувально-диверсійних груп.

"Вже протягом липня-листопада на території Харківської області діє терористична організація під назвою "Харківські партизани". Їхня основна мета - це вчинення терактів, пошкодження та знищення важливих об'єктів народного господарства, оборонного значення, дестабілізація громадського порядку", - говорить Юрій Данильченко, прокурор Харківської області.

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В СБУ кажуть, що керівники так званих "Харківських партизан" їздили на навчання в Росію.

Вибух у рок-пабі "Стіна" - єдиний, в якому серйозно постраждали люди. Зараз у лікарні перебувають ще троє харків'ян.

"Хлопцям, які в опіковому відділенні, дуже багато треба ще операцій. Ще осколки будуть діставати, ще пересадка шкіри. Ще кров знадобиться - це однозначно", - каже власник рок-пабу Михайло Озеров.