Статус учасника бойових дій отримали понад 2,5 тисяч бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На даний момент понад 2,5 тис. учасників АТО отримали статус учасників бойових дій», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Міністерстві соціальної політики заявляли, що статус учасника бойових дій можуть отримати близько 5-6 тис. бійців, які воювали в зоні антитерористичної операції на сході країни.

Читайте такожБійцям АТО виділили 11 га землі в Києві "Поки остаточних цифр немає. Ми поки що можемо говорити про 5-6 тисяч осіб, які сьогодні можуть отримати статус учасника АТО", - зазначав перший заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін.