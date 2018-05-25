У Дніпрі на хабарі в 15 тисяч доларів викрито суддю

Суддя вимагав від місцевого бізнесмена вказану суму за зміну запобіжного заходу на більш м’який у кримінальному провадженні за обвинуваченням у рейдерстві та підробці документів.

У Дніпрі співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро 24 травня викрили суддю одного з районних судів міста на хабарі в розмірі 15 тис. доларів.

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Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

«Правоохоронці встановили, що суддя вимагав від місцевого бізнесмена 15 тис. дол. США за зміну запобіжного заходу на більш м’який у кримінальному провадженні за обвинуваченням останнього у рейдерстві та підробці документів», - йдеться у повідомленні.

Відразу після винесення суддею обумовленої ухвали по кримінальному провадженню співробітники СБУ та НАБУ провели слідчі дії у його службовому кабінеті.

За матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення судді про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Тривають невідкладні слідчі дії.