Бойовики залишили Трьохізбенку в Луганській області без світла і газу, люди мерзнуть у будинках

Про це заявив спікер Луганської ОДА Ярослав Галас, передає Громадське TV.

За його словами, це пов'язано з тим, що в результаті обстрілу терористів у населеному пункті відсутні газопостачання та електроенергія.

"Місцевим жителям, які встановили газове опалення, нічим обігрівати будинки через пошкодження газопроводу", - сказав він.

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При цьому спікер зазначив, що протягом трьох днів Трьохізбенка отримає і світло, і газ.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли бригаду ремонтників, які прибули в селище Трьохізбенка Луганської області для відновлення водо-, газо - і теплопостачання.