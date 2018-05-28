Україну вже залишили понад 30 тисяч вболівальників, які приїжджали на фінал Ліги чемпіонів – ДПСУ
Україну вже залишили понад 30 тис. іноземних громадян, які приїжджали на фінал Ліги чемпіонів УЄФА.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
«Наразі співробітники Держприкордонслужби оформили на виїзд з країни понад 30,5 тисяч учасників та вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА», - йдеться в повідомленні.
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У ДПСУ уточнили, що оформлення на виїзд з України в основному проходило в столичних аеропортах, а також в аеропортах Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська. Крім того, багато вболівальників виїхало через автомобільні пункти пропуску автобусами і автомобілями невеликими організованими групами через західну ділянку кордону.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» у фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА іспанський клуб «Реал Мадрид» переміг англійський клуб «Ліверпуль» з рахунком 3:1.