Росія не погоджувала з Україною відправку восьмого гумконвою - РНБО

13:56, 20 листопада 2014
Політика
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Росія вкотре не погоджує з українською стороною відправку чергового «гуманітарного конвою».

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання, чи погоджувала російська сторона з Україною вміст та маршрут вже восьмого «гуманітарного конвою», який готує до відправки МНС Росії.

«Російська сторона вже давно не погоджує це питання з українськими прикордонними та митними службами і в односторонньому порядку збирає ці конвої, на жаль, ця практика продовжується, і буде відповідна реакція нашого зовнішньополітичного відомства з цього приводу», - наголосив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, із 23 серпня український кордон перетнуло вже 7 автоколон, які, за твердженням російської сторони, доставляють на Донбас "гуманітарну допомогу". Водночас в українському МЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує, і це ще один із способів забезпечення бойовиків.

18 листопада голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що російські «гуманітарні конвої” доставляють на Донбас пальне для бронетехніки, зброю та тренажери для тренувань терористів.

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