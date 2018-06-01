YouTube заблокував канал українського пранкера Вольнова
YouTube заблокував канал українського пранкера Євгена Вольнова. Причиною блокування стало порушення принципів відеохостингу.
При спробі перейти на канал блогера з'являється напис: "Цей обліковий запис був заблокований за порушення принципів спільноти YouTube".
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Євген Вольнов — відомий український пранкер, прославився як легендарний троль.
Як повідомляв УНІАН, раніше сайт "Миротворець", який фіксує злочини проти нацбезпеки України, заявив, що відомий пранкер Євген Вольнов став офіційним спікером центру з окремих питань.
"Вольнов - відомий в Україні та далеко за її межами громадський діяч. Журналіст. З початку російської агресії активно включився в боротьбу проти російських загарбників та їх пропаганди на інформаційному фронті", - йдеться у повідомленні сайту.
Раніше у СК Росії заявили, що український пранкер Євген Вольнов поширив інформацію про 300 загиблих під час пожежі в Кемерово. За версією відомства, Вольнов публікував відео в Youtube з повідомленнями про 300 загиблих в Кемерові "з метою дестабілізації ситуації в регіоні".