YouTube заблокував канал українського пранкера Вольнова

При спробі перейти на канал блогера з'являється напис: "Цей обліковий запис був заблокований за порушення принципів спільноти YouTube".

YouTube заблокував канал українського пранкера Євгена Вольнова. Причиною блокування стало порушення принципів відеохостингу.

При спробі перейти на канал блогера з'являється напис: "Цей обліковий запис був заблокований за порушення принципів спільноти YouTube".

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Євген Вольнов — відомий український пранкер, прославився як легендарний троль.

Як повідомляв УНІАН, раніше сайт "Миротворець", який фіксує злочини проти нацбезпеки України, заявив, що відомий пранкер Євген Вольнов став офіційним спікером центру з окремих питань.

"Вольнов - відомий в Україні та далеко за її межами громадський діяч. Журналіст. З початку російської агресії активно включився в боротьбу проти російських загарбників та їх пропаганди на інформаційному фронті", - йдеться у повідомленні сайту.

Раніше у СК Росії заявили, що український пранкер Євген Вольнов поширив інформацію про 300 загиблих під час пожежі в Кемерово. За версією відомства, Вольнов публікував відео в Youtube з повідомленнями про 300 загиблих в Кемерові "з метою дестабілізації ситуації в регіоні".