У "Миротворця" з'явився "офіційний спікер" - відомий український пранкер, на якого "полюють" росіяни (фото)

"Миротворець" оголосив, що спікером центру став відомий пранкер Вольнов.

"Миротворець", який фіксує злочини проти нацбезпеки України, заявив, що відомий пранкер Євген Вольнов став офіційним спікером центру з окремих питань.

Зазначається, що до завдань спікера "Миротворця" входить роз'яснення громадськості ролі й призначення центру, популяризація використання інформації, накопиченої в його базах даних, у різних сферах діяльності.

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"Вольнов - відомий в Україні та далеко за її межами громадський діяч. Журналіст. З початку російської агресії активно включився у боротьбу проти російських загарбників та їхньої пропаганди на інформаційному фронті", - йдеться у повідомленні сайту.

"Обіцяє при виконанні функцій спікера "Миротворця" не лаятися матом", - додали в центрі.

Раніше у СК Росії заявили, що український пранкер Євген Вольнов поширив інформацію про 300 загиблих під час пожежі в Кемерові. За версією відомства, Вольнов публікував відео в Youtube з повідомленнями про 300 загиблих в Кемерові "з метою дестабілізації ситуації в регіоні".

Басманний суд Москви 28 березня заочно заарештував пранкера: його звинуватили в розпалюванні ненависті та ворожнечі.

Євген Вольнов — відомий український пранкер, прославився як легендарний троль.