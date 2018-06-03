Сьогодні у центрі Києва перекрито рух транспорту у зв’язку з "Пробігом під каштанами"

У 26-му марафоні очікується участь понад 10 тис. осіб.

Сьогодні до 15:00 в центрі Києва буде обмежено рух транспорту у зв’язку з проведенням традиційного спортивно-масового благодійного заходу «Пробіг під каштанами».

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Так, З 08:00 до 15:00 обмежать рух усіх видів транспортних засобів за маршрутом пробігу: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності та у зворотному напрямку.

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Крім того, для монтажу та демонтажу сценічних конструкцій із 09:00 2 червня до 15:00 3 червня обмежено рух на Михайлівській площі та із 21:00 2 червня до 15:00 3 червня – на Володимирському проїзді.

«Департаментом транспортної інфраструктури внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить названими вулицями», - йдеться у повідомленні.

У 26-му марафоні «Пробіг під каштанами» очікується участь понад 10 тис. осіб.

Кошти, зібрані у рамках проекту, спрямовують на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські ветерани викликали фурор на Марафоні морської піхоти у США.