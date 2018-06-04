У Москві заарештували українця нібито за контрабанду запчастин до військової техніки

Правозахисник зауважив, що українця затримали в сотнях кілометрів від російсько-українського кордону, тому «апріорі це не може бути контрабандою».

У Москві (Російська Федерація) наприкінці травня затримали та арештували громадянина України за підозрою у нібито контрабанді в Україну запасних частин до військової техніки.

Про це в коментарі УНІАН повідомив адвокат Ігор Чудовський.

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«Наприкінці травня двоє товаришів поїхали до замовника в РФ за запрошення російської сторони, фірми, яка торгує запчастинами. Вони приїхали, оформили замовлення, купили 10 конденсаторів, які, скоріше за все, мають подвійне призначення, а може, й не мають», - заявив він, додавши, що угода була лише на 40 тисяч російських рублів: 10 конденсаторів по 4 тисячі рублів.

Адвокат зауважив, що після виходу українців з офісу їх затримали. Одного відпустили, а другого арештували і він зараз перебуває в СІЗО в Лефортово у Москві, йому інкримінується контрабанда. «Але я не виключаю, що вони будуть посилювати і йому будуть «шити» шпигунство», - додав правозахисник.

Чудовський звернув увагу на те, що контрабанда може бути інкримінована, коли особа приховала від митного огляду і не задекларувала товар, який вона перевозить. «Його де-факто затримали до перетину кордону в сотнях кілометрів, тому апріорі це не може бути контрабандою», - сказав адвокат.

«Вчора ми про це дізналися, сьогодні ми готуємо звернення МЗС, консульства України в РФ, будемо зв’язуватись з російським адвокатом. Поки йому надали безкоштовного адвоката, але ми будемо шукати людину, яка буде представляти в Москві інтереси нашого громадянина», - додав адвокат.

Він уточнив, що затриманий українець – це людина, яка займається підприємницькою діяльністю.

Чудовський зауважив, шо «ці конденсатори використовуються і в побутовій техніці, тому це затримання більше схоже на провокацію зі сторони правоохоронців РФ».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня ФСБ заарештувала затримана біля берегів окупованого Криму судно з українськими рибалками. Стосовно капітана судна, затриманого неподалік від кримського мису Тарханкут, порушено кримінальну справу за браконьєрство.