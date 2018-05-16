ФСБ заарештувала затримане біля берегів окупованого Криму судно з українськими рибалками

Стосовно капітана судна, затриманого неподалік від кримського мису Тарханкут, окупанти порушили кримінальну справу за браконьєрство.

Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на судно "ЯМК-0041" накладено арешт. Стосовно капітана судна, громадянина України Новицького В. В., порушено кримінальну справу за браконьєрство.

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У повідомленні на сайті ФСБ кажуть, що судно було затримано "у виключній економічній зоні РФ". "Крім виявлених у виключній економічній зоні Російської Федерації знарядь лову, є підстави вважати, що аналогічні можуть перебувати і у виключній економічній зоні України", - відзначили в ФСБ РФ.

"Російські прикордонники продовжать нарощувати зусилля у сфері боротьби з незаконним видобутком водних біологічних ресурсів, а також інших злочинних проявів в акваторіях Чорного і Азовського морів", - резюмували окупанти.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російський сторожовий корабель "Аметист" затримав у Чорному морі українське судно "ЯМК-0041", яке нібито вело незаконний вилов камбали неподалік від кримського мису Тарханкут. У Держприкордонслужбі України повідомили, що у судна був дозвіл на ловлю риби в межах 12 морських миль. П'ятеро членів екіпажу були доставлені в аннексированный РФ Крим.

Раніше Росія пригрозила Україні "жорсткими відповідними діями" через екіпаж "Норду". У той же час, Росія почала масово зупиняти іноземні судна, що йдуть в Україну.