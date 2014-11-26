Поблизу Донецького аеропорту почався запеклий бій - ЗМІ

14:45, 26 листопада 2014
Суспільство
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В районі 21 шахти в Донецьку йде танковий бій, бойовики намагаються оточити аеропорт зі сторони Пісків і Авдіївки.

REUTERS

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, передає видання 62.ua.

«Йде бій між аеропортом, Авдіївкою та Пісками. Луплять з усього, що є. Як вони, так і ми. Небезпечно зараз у Куйбишевському, Київському, Петровському районах, і Червоногвардійському в Макіївці», - пишуть місцеві жителі.

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Раніше повідомлялося, що за добу бойовики тричі обстріляли з «Градів» і мінометів позиції сил АТО поблизу сіл Піски і Тоненьке. Але Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових.

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