Поблизу Донецького аеропорту почався запеклий бій - ЗМІ
14:45, 26 листопада 2014Суспільство
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В районі 21 шахти в Донецьку йде танковий бій, бойовики намагаються оточити аеропорт зі сторони Пісків і Авдіївки.
REUTERS
Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, передає видання 62.ua.
«Йде бій між аеропортом, Авдіївкою та Пісками. Луплять з усього, що є. Як вони, так і ми. Небезпечно зараз у Куйбишевському, Київському, Петровському районах, і Червоногвардійському в Макіївці», - пишуть місцеві жителі.
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Раніше повідомлялося, що за добу бойовики тричі обстріляли з «Градів» і мінометів позиції сил АТО поблизу сіл Піски і Тоненьке. Але Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових.
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