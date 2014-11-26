Швеція збільшує гуманітарну допомогу для Донбасу
19:45, 26 листопада 2014Суспільство
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Швеція прийняла рішення збільшити гуманітарну допомогу для Донбасу.
Вальстрем повідомила про збільшення допомоги Донбасу / campusvanner.se
Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в Києві.
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"Ми збільшуємо обсяг гуманітарної допомоги, яка буде надана найбільш постраждалим регіонам в результаті агресії, здійснюваної на сході України. Коли я повернуся в Стокгольм, буде прийнято відповідне рішення про виділення Україні додатково 10 млн крон", - сказала Маргот Вальстрем.
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