Швеція збільшує гуманітарну допомогу для Донбасу

Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в Києві.

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"Ми збільшуємо обсяг гуманітарної допомоги, яка буде надана найбільш постраждалим регіонам в результаті агресії, здійснюваної на сході України. Коли я повернуся в Стокгольм, буде прийнято відповідне рішення про виділення Україні додатково 10 млн крон", - сказала Маргот Вальстрем.