Нардепи хвилиною мовчання вшанували пам’ять Кіри Муратової

За словами Парубія, Муратова знімала фільми, на яких «виховувалося ціле покоління українців».

Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам’ять режисера Кіри Муратової, яка померла вчора в Одесі. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав парламент вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Муратової. Читайте також"Залишиться в наших серцях": Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кіри Муратової Він зазначив, що померла видатний режисер Кіра Муратова, яка знімала фільми, на яких «виховувалося ціле покоління українців». Депутати вшанували хвилиною мовчання пам’ять митця. Як повідомляв УНІАН, Муратова померла в Одесі ввечері 6 червня на 84-му році життя. Її роботи неодноразово отримували нагороди на міжнародних кінофестивалях. Муратова нагороджена орденом Ярослава Мудрого, удостоєна Державної премії ім. Олександра Довженка за значний внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва тощо.

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