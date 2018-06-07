Померла Кіра Муратова: біографія українського режисера

Як сценарист і режисер Муратова дебютувала в 1962 році.

В Одесі на 84-му році життя померла режисер і актриса Кіра Муратова. Кіра Муратова займала особливе місце у вітчизняному кіно.

Вона народилася в бессарабському місті Сороки. Кіра з батьком і матір'ю в 1939 році оселилися в Бухаресті, де батьки перебували на нелегальній роботі з 1940 року до евакуації жила в Кишиневі.

Кіра Муратова навчалася на філологічному факультеті Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. А в 1959 році закінчила режисерський факультет Вдіку, де навчалася в майстерні Сергія Герасимова і Тамари Макарової.

У 1961 році Кіра Муратова стала режисером на Одеській кіностудії.

Як сценарист і режисер Муратова дебютувала в 1962 році, спільно зі своїм майбутнім чоловіком Олександром Муратовим поставивши короткометражний фільм «Біля крутого яру», а потім, через два роки, з ним же, знявши вже повнометражну стрічку «Наш чесний хліб».

Першими самостійними фільмами стали «Короткі зустрічі» (1967) та «Довгі проводи» (1971).

Після скандалів з керівництвом Одеської кіностудії їй довелося виїхати з Одеси в Ленінград. Там, на «Ленфільмі» з'явилася картина «Пізнаючи білий світ» (1978). Її другим чоловіком, з яким вона познайомилася там, став художник Євген Голубенко.

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Серед найбільш помітних її робіт — «Зміна долі» (1987) і «Астенічний синдром» (1989), стрічки, привернули до себе значну увагу критики і суспільства. Остання картина була удостоєна Спеціального призу журі «Срібний ведмідь» 40-го Берлінського кінофестивалю (1990 рік) і кінопремії «Ніка» за кращий ігровий фільм (1991 рік).

Після прем'єри картини "Вічне повернення" Кіра Муратова заявила, що йде з кінематографа.

У фільмах Кіри Муратової знімалися зірки російського кінематографа: Володимир Висоцький, Георгій Делієв, Олег Табаков, Зінаїда Шарко, Ніна Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталія Бузько.

До багатьох фільмів Кіра Муратова сама писала сценарії. Іноді теж знімалася у фільмах.

Також у режисера є звання народної артистки Української РСР (1990). Кіра Муратова нагороджена російським орденом Дружби (2004), українськими орденами Ярослава Мудрого III, IV і V ступенів (2009, 2004, 1999). Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2002). У 2007 р. стала лауреатом загальнонаціональної програми України "Людина року". Лауреат російської премії "Тріумф" (1995).