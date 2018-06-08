На Харківщині пенсіонер-збоченець тримав у полоні дівчинку в жахливих умовах (фото, відео)

Зловмисника викрили та затримали працівники Куп’янського відділу поліції. Зараз із 9-річною дитиною працюють медики та психологи.

У Харківській області 67-річний чоловік кілька днів тримав у приміщенні котельні 9-річну дівчинку. Зловмисника викрили та затримали.

Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції.

Зазначається, що 7 червня до поліції звернулася 30-річна жителька Куп’янського району. Вона повідомила, що два дні тому ввечері зникла її малолітня донька.

Поліцейським заявниця розповіла, що, можливо, дівчинка перебуває у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дитину та купував їй продукти.

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Як розповів начальник Куп’янського відділу поліції, на пошуки дівчинки одразу вирушили наряди групи швидкого реагування патрульної поліції. Правоохоронці вирішили в першу чергу відпрацювати інформацію щодо можливого викрадача дитини, на якого вказала мати. До того ж, з’ясувалося, що ця особа раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх.

"За місцем роботи вказаного громадянина поліцейські виявили зачинену у приміщенні котельні дитину. Умови, в яких її тримав 67-річний пенсіонер, нажахали навіть досвідчених правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Зараз дівчинку передано матері, з нею працюють лікарі та психологи. Слідчі вже поспілкувалися із дитиною, її свідчення стали підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Чоловіку також інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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