На Донеччині оголошено про підозру чоловіку, який протягом 13 років ґвалтував дітей

Оперативники зібрали докази причетності підозрюваного до 23 фактів сексуального насильства стосовно неповнолітніх, скоєних у період 2001-2014 років. З них три факти - скоєні щодо дітей до 14 років. Загалом чоловік підозрюється у вчиненні 37 злочинів за 6 кримінальними провадженнями.

На Донеччині оголошено про підозру 54-річному жителю Слов’янська, який 13 років вчиняв статеві злочини стосовно дітей.

Про це повідомляється на сайті поліції Донецької області.

«Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та слідчого управління Нацполіції в Донецькій області, обласної прокуратури встановили 14 потерпілих, серед яких малолітні діти. Загалом на совісті зловмисника – 37 різних злочинів», - зазначили в поліції.

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Також повідомляється, що оперативники зібрали докази причетності 54-річного чоловіка до 23 фактів сексуального насильства стосовно неповнолітніх, скоєних у період 2001-2014 років. З них три факти - скоєні щодо дітей до 14 років.

За даними поліції, що у власному приватному будинку раніше судимий чоловік «створив місце розпусти, де розбещував та гвалтував дітей під загрозою розправи, користуючись їхнім безпорадним станом. При цьому жертвами підозрюваного ставали підлітки, «переважно з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах», і «залякані діти нічого не розповідали рідним».

Також гвалтівник примушував дітей брати участь у зйомках відеоматеріалів порнографічного характеру. Вказану продукцію він розповсюджував в інтернеті через створену ним «закодовану» мережу обміну файлами.

Загалом чоловік підозрюється у вчиненні 37 злочинів за 6 кримінальними провадженнями.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст.156 «Розбещення неповнолітніх», ч.3 ст.302 «Створення або утримання місць розпусти із залученням неповнолітніх», ч.2, 3 ст. 153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», ч.1 ст. 304 «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» Кримінального кодексу України.

Чоловіка було викрито наприкінці 2017 року, після чого він почав переховуватися від правоохоронців. На початку 2018 року співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, із залученням бійців спецпідрозділу КОРД він був затриманий.

Наразі підозрюваний утримується під арештом в СІЗО. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі за розбещення неповнолітньої до восьми років засудили рецидивіста-педофіла.