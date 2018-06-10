В Одесі активісти знесли велику металеву конструкцію, встановлену просто на пляжі

У мерії і в поліції того, що сталося, поки що не коментують.

В Одесі сьогодні активісти знесли велику металеву конструкцію-каркас, встановлену просто на пляжі.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 представників низки проукраїнських організацій провели акцію з метою «очистити пляжі від самовільного захоплення».

Зокрема, активісти громадської організації «Небайдужі» і партії «Національного корпусу» прийшли на пляж, розташований на 10-й станції Великого Фонтану, де комерсанти будують на піску, як передбачається, ресторанно-розважальний об'єкт. Широкий, високий каркас зайняв на пляжі велику площу.

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Представники орендаря заявили, що у них є дозвіл на будівництво від влади міста, проте учасники акції засумнівалися в їх справжності та почали демонтувати зварену конструкцію. При цьому молоді чоловіки використовували кувалди і мотузки. Мотузки прив'язували до верхніх «точок» будови, побагато людей одночасно ривками тягнули за мотузку і частини каркасу, таким чином, виривали.

На місце подій прибула поліція.

Упродовж кількох годин активісти розбирали каркас. Учасники акції також зазначили, що пропонували орендарю самостійно демонтувати «нахабстрой», але той не реагував.

За сьогоднішньою акцією спостерігала велика кількість відпочивальників. Багато схвалили знесення об'єкта. Під час демонтажу ніхто не постраждав.

У мерії і в поліції того, що сталося, поки що не коментують.