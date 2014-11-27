В Станиці Луганській міна влучила в магазин, поранено 4 мирних жителів

Як повідомляє прес-служба глави Луганської ОДА з посиланням на голову облдержадміністрації Геннадія Москаля, протягом сьогоднішнього дня у місті зберігається напружена бойова обстановка. Тривають бої з використанням різних видів зброї. Автоматними чергами вибито вікна, пошкоджено фасад та обладнання у будівлі "Укртелекому". На вул. Радянській обстрілами пошкоджено кілька будинків.

Читайте такожУ Луганській області через обстріли бойовиків знову знеструмлено Щастя

За даними прес-служби, одна з мінометних мін потрапила у магазин будівельних товарів, коли там були відвідувачі. Чотирьох людей поранено, один - у важкому стані. Зараз постраждалим надається медична допомога.

У ці хвилини у Станиці Луганській триває протистояння українських силовиків з терористами з використанням важкої артилерії.