Москаль розпорядився рити окопи

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає Еспресо.TV.

"Я підписав розпорядження головам районних державних адміністрацій: уздовж лінії поділу вогню поза пунктом пропуску громадян перекопати, перекрити всі лісові дороги, стежки, все, де можна все це об'їхати", - розповів Москаль.

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Також голова Луганської ОДА планує встановити металодетектори на пунктах внутрішнього прикордонного контролю.

Нагадаємо, раніше Москаль повідомив, що на територіях окупованих територій почали друкувати фальшиві гроші для того, щоб робити соціальні виплати.