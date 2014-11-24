Москаль розпорядився рити окопи
00:33, 24 листопада 2014Політика
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Губернатор Луганської області Геннадій Москаль розпорядився вирити окопи вздовж розмежувальної лінії між територіями, підконтрольними українській владі та сепаратистам
Москаль розпорядився рити окопи / УНІАН
Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає Еспресо.TV.
"Я підписав розпорядження головам районних державних адміністрацій: уздовж лінії поділу вогню поза пунктом пропуску громадян перекопати, перекрити всі лісові дороги, стежки, все, де можна все це об'їхати", - розповів Москаль.
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Також голова Луганської ОДА планує встановити металодетектори на пунктах внутрішнього прикордонного контролю.
Нагадаємо, раніше Москаль повідомив, що на територіях окупованих територій почали друкувати фальшиві гроші для того, щоб робити соціальні виплати.
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