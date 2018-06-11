«Пробіг під каштанами» передав Кардіоцентру чек на рекордні 2 млн грн для порятунку маленьких сердець

Символічний чек на рекордні 2 млн грн передали організатори 26-го «Пробігу під каштанами» Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України під час фінальної прес-конференції,. Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для порятунку життів маленьких пацієнтів із вадами серця.

Нагадаємо, у неділю, 3 червня, на Михайлівській площі м. Київ відбувся 26-й «Пробіг під каштанами», на благодійну дистанцію якого вийшла рекордна кількість учасників - 15 820 людей та рекордна кількість корпоративних команд - 380.

«З кожним роком Пробіг об’єднує навколо великої мети все більше людей. Цьогоріч ми встановили одразу кілька нових рекордів: максимальна кількість учасників, максимальна кількість корпоративних команд, а головне — максимальна сума зібраних коштів. Сьогодні ми передаємо цей символічний чек на рекордні 2 млн грн для Кардіоцентру, де рятують тисячі життів. - розповіла Ірина Кузнєцова, організатор та ініціатор «Пробігу під каштанами». - Дякуємо усім партнерам, медіа-партнерам, командам та кожному з учасників, які долучилися до Пробігу та власним прикладом показали, що робити хороші речі - просто!», - сказала вона.

«Пробіг під каштанами» збирає кошти для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії з 2002 року. За цей час було куплено перший в Україні апарат «Штучне серце», апарат-контрапульсатор ЦС 300, який підтримує кров’яний тиск маленьких пацієнтів під час операції, замінено плату в ангіографі, встановлено автономне опалення та закуплено інше медичне обладнання та витратні матеріали.

«Між операційною та реанімацією у нас є кімната, де батьки очікують, поки лікарі рятують їхніх малюків, - розповів Володимир Жовнір, головний лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. - Одна стіна цілком завішана чеками, які з року в рік передають нам організатори Пробігу. Щороку сума збільшується, а це означає, що ми можемо забезпечити краще обладнання для Кардіоцентру, а отже - врятувати більше життів».

Цього року 350 дітей, яких прооперували у Кардіоцентрі, утворили «Команду здійсненої мрії», яка традиційно взяла участь у «Дитячому Пробігу». Партнером цього забігу став бренд «Біла лінія», який організував для мам з дітьми оригінальні та інтерактивні розваги та дегустацію продукту у «Дитячому містечку».

«Пробіг під каштанами» руйнує стереотипи і показує, що жити повноцінним життям та допомагати іншим можуть усі. Це підтверджує як «Команда здійсненої мрії», так і учасники «Пробігу Мужніх» - люди в інвалідних візках та діти з особливими потребами.

Найстарший учасник цьогорічного Пробігу 84-річний Ігор Григор’єв розказує, що благодійна дистанція стала для нього традицією, адже він, незважаючи на те, що знаходиться в інвалідному візку, щороку бере участь у «Пробігу під каштанами». Партнер «Пробігу Мужніх» та «Спортивного Пробігу» - компанія Amway, команда якої традиційно стала найбільшою - 2057 учасників.

Серед команд Пробігу найоригінальнішою виявилася команда Генерального партнера Пробігу бренду «Rexona» із флешмобом «Мені не ліньки». У складі команди вийшли відомі блогери та бігуни у футболках із найбільш поширеними «відмазками», чому люди відмовляються бігати: «Мені ліньки бігати вранці, бо у мене лапки», «Бо я люблю диванчик, а він любить мене», «Поки я зберуся - усі уже ідуть назад», «Бо фітоняшок багато, а ти в мами така одна», «Бо морозиво занадто смачне, щоб розлучатися з ним на час пробіжки».

Ще один особливий забіг заради порятунку маленьких сердець відбувся на головній сцені. «Пробіг в ходунках» зібрав найменших учасників, які тільки роблять перші кроки, але уже готові змагатися за перемогу на 10-метровій дистанції. Партнером «Пробігу в ходунках» став бренд Fisher Price, який подарував усім учасникам забігу ходунки, а наймолодшому учаснику, якому виповнилося всього 5 тижнів і який біг разом з мамою у слінгу, - інтерактивну книжку.

Орієнтуватися на місцевості, знаходити потрібні локації на території та корисну інформацію бігуни та вболівальники могли за допомогою мобільного додатку «Пробег под каштанами», який розробив партнер Пробігу - IT компанія D2.

26-й «Пробіг під каштанами» завершився! Зустрінемося на благодійній дистанції наступного року!