Під час обстрілу бойовиками Станиці Луганської загинула людина
09:44, 28 листопада 2014Суспільство
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Ввечері 27 листопада терористи обстріляли маршрутний автобус та 2 легкових автомобілі поблизу Станиці Луганської, в результаті чого одна людина загинула, кілька - поранені.
REUTERS
Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадій Москаль.
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Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської ОДА, обстріл стався в районі пам'ятного знака князю Ігорю, за мостом через Сіверський Донець, на території, контрольованій терористами, в результаті одна людина загинула, кілька -поранені. Докладна інформація про постраждалих з'ясовується.
За четвер і минулу ніч бойовики обстріляли також селища Верхня і Нижня Вільхова поблизу Станиці, значних руйнувань не зафіксовано. Поблизу Валуйського в результаті обстрілу з системи залпового вогню "Град" загорівся ліс.
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