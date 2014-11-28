Під час обстрілу бойовиками Станиці Луганської загинула людина

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадій Москаль.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської ОДА, обстріл стався в районі пам'ятного знака князю Ігорю, за мостом через Сіверський Донець, на території, контрольованій терористами, в результаті одна людина загинула, кілька -поранені. Докладна інформація про постраждалих з'ясовується.

За четвер і минулу ніч бойовики обстріляли також селища Верхня і Нижня Вільхова поблизу Станиці, значних руйнувань не зафіксовано. Поблизу Валуйського в результаті обстрілу з системи залпового вогню "Град" загорівся ліс.