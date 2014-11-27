У Донецьку через обстріли бойовиків загинули 12-річна дитина та жінка

В результаті артобстрілу мікрорайону "Азотний" в Куйбишевському районі Донецька загинули 12-річна дитина і жінка.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міськради Донецька.

«За попередніми даними, загинуло 2 мирних жителів: 12-річна дитина, яка була на вулиці біля будинку №40 на вул. Саянська, і жінка, в результаті прямого влучення снаряда в квартиру №7 на вул. Бутурлинівській, 55. Інформація про потерпілих уточнюється», - йдеться в повідомленні.

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Обстановка в місті напружена. Мікрорайон «Азотний» зазнав обстрілу близько 13.00. Снарядами пошкоджено будинки №41 на вул. Бутурлинівській і № 20 на вул. Смольній. Внаслідок влучення снарядів виникли пожежі. Чергові наряди МНС приступили до ліквідації загорянь.