Сьогодні абітурієнти здаватимуть ЗНО з хімії

Тестування з хімії завершує основну сесію ЗНО.

У середу, 13 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії.

Про це повідомляється на сайті УЦОЯО.

Допуск абітурієнтів у пункти тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться в 11:00.

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На виконання сертифікаційної роботи з хімії відведено 150 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті - 52. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання - 80.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-36) відповіді на них потрібно позначити в бланку А; на встановлення відповідності ( «логічні пари) (№ 37-42) відповіді на них потрібно позначити в бланку А; відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуроване завдання) (№43-52) відповіді на них потрібно позначити в бланку А.

Також 13 червня о 14.30 за адресою м. Київ, вул. Чорновола, 24 відбудеться засідання апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти. На засіданні буде розглянуто апеляційні заяви учасників зовнішнього незалежного оцінювання щодо оскарження рішень регламентних комісій при регіональних центрах оцінювання якості освіти.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові абітурієнтка почала народжувати під час написання ЗНО.