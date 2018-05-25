У Харкові абітурієнтка почала народжувати під час написання ЗНО
11:47, 25 травня 2018Суспільство
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У дівчини буде можливість пройти ЗНО після того, як вона випишеться з пологового будинку.
Ілюстративне фото / УНІАН
У Харкові під час проходження Зовнішнього незалежного оцінювання, почала народжувати одна з випускниць.
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Про це 057.ua повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.
"Одна з абітурієнток, яка проходила ЗНО в автотранспортному технікумі, не змогла написати, тому що змушена була їхати в пологовий будинок. Ми довезли її до пологового будинку. Дівчинка закінчила школу торік", - розповів Сидоренко.
За його словами у дівчини буде можливість пройти ЗНО після того, як вона випишеться з пологового будинку.
Як повідомляв УНІАН, у Києві жінка народила на платформі вокзалу "Дарниця".
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