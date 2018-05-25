У Харкові абітурієнтка почала народжувати під час написання ЗНО

У дівчини буде можливість пройти ЗНО після того, як вона випишеться з пологового будинку.

У Харкові під час проходження Зовнішнього незалежного оцінювання, почала народжувати одна з випускниць.

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Про це 057.ua повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

"Одна з абітурієнток, яка проходила ЗНО в автотранспортному технікумі, не змогла написати, тому що змушена була їхати в пологовий будинок. Ми довезли її до пологового будинку. Дівчинка закінчила школу торік", - розповів Сидоренко.

За його словами у дівчини буде можливість пройти ЗНО після того, як вона випишеться з пологового будинку.

Як повідомляв УНІАН, у Києві жінка народила на платформі вокзалу "Дарниця".