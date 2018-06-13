Чиновниця-бодібілдер із Запоріжжя "загриміла" до бази "Миротворця": боролася за "нагороди" в "ДНР" (фото)

Після публікації інформації в ЗМІ дівчина почистила сторінку у Facebook.

Запорізька чиновниця Маргарита Богуславська, яка брала участь у "чемпіонаті "ДНР", при цьому отримуючи в Україні допомогу як переселенка, з'явилася в базі "Миротворця".

Інформацію про це можна знайти на сайті "Миротворця" в розділі "Чистилище". Чиновниця звинувачується у співпраці з проросійськими терористичними організаціями та участі у пропагандистських заходах "ДНР".

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Зазначається, що в 2017 Богуславська брала участь в організованих т. н. "Федерацією бодібілдингу "ДНР" змаганнях "Кубок Донбасу з бодібілдингу та фітнесу". Зараз чиновниця проживає в Запоріжжі, раніше була прописана у Донецьку.

Згідно з декларацією, отримує допомогу для внутрішньо переміщених осіб, обіймає посаду Головного спеціаліста Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держспоживслужби в Запорізькій області.

Раніше зірка серіалу «Татусеві дочки» Андрій Леонов та актриси зі «Сватів» - Олеся Железняк і Тетяна Кравченко потрапили в списки українського сайту "Миротворець".