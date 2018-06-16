Суд постановив арештувати власника "Волги", від вибуху в якій у Києві постраждали четверо дітей

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Святошинський районний суд Києва постановив арештувати на два місяці 41-річного власника автомобіля "Волга", внаслідок вибуху в якому у Києві постраждали четверо дітей.

Про це повідомляє прес-служба Святошинського райсуду.

"Враховуючи, що підозрюваний житель Святошинського району Києва є учасником АТО, має навички поводження зі зброєю, не передбачив настання тяжких наслідків у вигляді можливого травмування людей, хоча міг і повинен був їх передбачити, слідчий клопотав перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін та дослідивши додані до клопотання матеріали, вирішила клопотання слідчого задовольнити", - йдеться у повідомленні.

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Підозрюваний залишиться під вартою у слідчому ізоляторі протягом 60 днів.

Досудове слідство у даному кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі столиці постраждали четверо дітей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

На місці вибуху були знайдені декілька фрагментів гранати РГД-5.

Власником авто виявився учасник АТО, його затримали у Рівненській області, куди він поїхав напередодні вибуху.

Начальник поліції Києва Крищенко не виключав, що вибуховий пристрій в авто могла закласти інша особа, а не власник.

Затриманому автовласнику оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.