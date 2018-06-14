У Києві вибухнув автомобіль, постраждали четверо дітей (фото)
17:58, 14 червня 2018Інциденти
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На місці працюють медики, правоохоронці та співробітники ДСНС.
У Києві вибухнув автомобіль / фото Київ оперативний
У Святошинському районі Києва на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль Волга, припаркований у дворі.
Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба Нацполіції.
Згідно з повідомленням, постраждало четверо дітей віком від 5 до 11 років, які вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.
«Усі четверо дітей госпіталізовані до лікарні «Охматдит», двоє з них – у важкому стані. Ми з’ясовуємо, що саме вибухнуло, поки про щось говорити зарано», – зазначив В’ячеслав Аброськін.
На місці працюють медики, правоохоронці та співробітники ДСНС.
Внаслідок вибуху авто у Києві постраждало 4 осіб / фото Київ оперативний
Як повідомляв УНІАН, 10 червня в нічному клубі «Луна» у Сумах вибухнула граната, внаслідок чого постраждали 8 осіб.
В Києві біля дитячого садочка вибухнув автомобіль
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