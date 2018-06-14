У Києві вибухнув автомобіль, постраждали четверо дітей (фото)

На місці працюють медики, правоохоронці та співробітники ДСНС.

У Святошинському районі Києва на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль Волга, припаркований у дворі.

Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, постраждало четверо дітей віком від 5 до 11 років, які вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.

«Усі четверо дітей госпіталізовані до лікарні «Охматдит», двоє з них – у важкому стані. Ми з’ясовуємо, що саме вибухнуло, поки про щось говорити зарано», – зазначив В’ячеслав Аброськін.

На місці працюють медики, правоохоронці та співробітники ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в нічному клубі «Луна» у Сумах вибухнула граната, внаслідок чого постраждали 8 осіб.