У Києві проходить "Марш рівності": онлайн-трансляція (відео)
09:17, 17 червня 2018Суспільство
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Дивіться живу трансляцію заходу на УНІАН.
У Києві сьогодні проводиться ЛГБТ-парад / УНІАН
Сьогодні у Києві проводиться Марш рівності "КиївПрайд". За попередніми даними, у заході візьме участь близько 5 тисяч осіб.
Онлайн-трансляцію заходу можно дивитись на УНІАН.
УНІАН
Противники заходу, серед яких - націоналісти та релігійні активісти, зранку 17 червня проводили мітинг проти проведення Маршу рівності у столиці.
Протест вилився у сутичку. У націоналістичній організації «C14» заявили, що мітинг проти ЛГБТ-параду у Києві був жорстоко розігнаний правоохоронцями.
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