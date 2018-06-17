У Києві проходить "Марш рівності": онлайн-трансляція (відео)

Дивіться живу трансляцію заходу на УНІАН.

Сьогодні у Києві проводиться Марш рівності "КиївПрайд". За попередніми даними, у заході візьме участь близько 5 тисяч осіб.

Онлайн-трансляцію заходу можно дивитись на УНІАН.

Противники заходу, серед яких - націоналісти та релігійні активісти, зранку 17 червня проводили мітинг проти проведення Маршу рівності у столиці.

Протест вилився у сутичку. У націоналістичній організації «C14» заявили, що мітинг проти ЛГБТ-параду у Києві був жорстоко розігнаний правоохоронцями.