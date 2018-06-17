У Києві проходить "Марш рівності": онлайн-трансляція (відео)

09:17, 17 червня 2018
Суспільство
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У Києві сьогодні проводиться ЛГБТ-парад / УНІАН

Онлайн-трансляцію заходу можно дивитись на УНІАН. 

УНІАН

Противники заходу, серед яких - націоналісти та релігійні активісти,  зранку 17 червня проводили мітинг проти проведення Маршу рівності у столиці. 

Протест вилився у сутичку. У націоналістичній організації «C14» заявили, що мітинг проти ЛГБТ-параду у Києві був жорстоко розігнаний правоохоронцями

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Теги: #Київ#ЛГБТ#Марш рівності