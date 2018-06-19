Тандіт звільнився з посади радника голови СБУ

12:05, 19 червня 2018
Суспільство
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Тандіт пішов з посади радника очільника СБ / УНІАН

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Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Він звільнився за власним бажанням з 1 червня", – сказала Гітлянська.

Водночас вона додала, що Тандіт продовжить роботу зі звільнення заручників. "Ми продовжуємо спілкуватися, тому що він продовжуватиме свою роботу зі звільнення заручників", – пояснила Гітлянська.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України зібрала документальні свідчення майже 500 колишніх заручників про катування в ОРДЛО.

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Теги: #СБУ#Тандіт