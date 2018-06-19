Прокуратура Одеси просить застосувати спецрозслідування до Курченка

Курченко підозрюється у створенні злочинної організації і керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

В Одесі прокуратура просить суд дозволити застосувати спеціальне досудове розслідування до соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка, який підозрюється в організації схеми розкрадання нафтопродуктів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області спільно з органами Національної поліції, управліннями СБУ та фіскальної служби розслідують масштабні оборудки з нафтопродуктами, які стали можливими унаслідок діяльності злочинної організації.

«Її лідером є колишній голова наглядової ради групи компаній Сергій К. (Курченко - УНІАН). Підозрюваний зараз перебуває в розшуку», - уточнили у прес-службі.

Зазначається, що в рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського районного суду Одеси з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно вказаної особи.

Як додали у прес-службі, колишній голова наглядової ради групи компаній підозрюється у створенні злочинної організації і керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фіктивному підприємництві.

«Слід зазначити, що правовий інститут спеціального попереднього розслідування відповідно до законодавства надає можливість притягнення до відповідальності і засудження осіб, які вчинили злочини і ухиляються від органів слідства і суду», - акцентували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять у холдинг Сергія Курченка ВЄТЕК, за попередні два роки ввезли на територію України за фіктивними документами понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні реалізовуватися в Україні, а мали були бути поставлені до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

У ході розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

У квітні 2014 року Курченка було оголошено у міжнародний розшук.