Голлівудського сценариста визнали винним у звірячому вбивстві українки: він її катував та відкачав всю кров (відео)

14:03, 21 червня 2018
Суспільство
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Українку жорстоко вбив її бойфренд / фото Los Angeles County sheriff's Department, Facebook

Подробиці її вбивства жахають: правоохоронці встановили, що перед смертю Яну били, катували і ґвалтували, а після - відкачали всю кров, передає "Медіаняня".

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Тоді ж поліція заарештувала бойфренда Яни, сценариста популярних коміксів «Синдром» Блейка Лейбела. Потім над ним розпочався суд, який, власне, тривав цілих два роки і закінчився лише зараз.

Присяжні одноголосно визнали Лейбела винним як у вбивстві, так і в здійсненні того, що йому передувало. Тепер на нього чекає життя у в'язниці без можливості дострокового звільнення, повідомляє HollywoodReporter.

У Лейбела і Касьян залишилася донька, яка народилася лише за кілька тижнів до страшної події. Судячи з усього, тепер її опікуном буде мама Яни.

Як повідомляв УНІАН, поліція міста Котора в Чорногорії увечері 11 травня знайшла тіло українки Лашманової зі слідами насильницької смерті.

За даними місцевих медіа, жінка володіла Чорногорії великим бізнесом, активи вбитої оцінюються приблизно у 105 млн євро.

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Теги: #вбивство#українка